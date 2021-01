Covid 19 a Benevento | da febbraio il vaccino per i cittadini

occhio_notizie : Aumentano i casi di #Covid ad #Apice - occhio_notizie : Un dipendente comunale positivo a #Forchia - alcantarer : @CR7_inimitabile @NonConoscoVG È evidente che non lo riscatteranno mai, nemmeno dovesse avere un grande rendimento.… - occhio_notizie : Nella giornata di oggi si sono registrati 13 nuovi casi positivi al #Coronavirus su 564 tamponi analizzati dall'Asl… - PaoloBianchessi : L’espulsione di #Tonali a #Benevento ha aperto il vaso di Pandora. In ordine: #Rebic-#Krunic positivi al #Covid, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Benevento

Il Mattino

Reeling after midweek defeats, both Milan clubs look to get back on track in Serie A this weekend to hold off their rivals as champions Juventus and Roma close the gap on the leaders.Al terzo posto c’è la Asl Napoli 1 che ha raggiunto quota 4.578, quindi la Asl di Salerno con 4.150 dosi somministrate, infine la Asl Napoli 3 sud con 3.521. Sebbene a una quota inferiore si sta compo ...