Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Spaventano i dati sui nuovi contagi e sulle vittime: il trend è in crescita» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono numeri preoccupanti quelli che iniziano ad arrivare dopo le settimane di festività. Il numero dei decessi legati al Coronavirus è oggi di 620, e l’aumento di nuovi positivi è di +17.533. La Cabina di Regia ha evidenziato un aumento dell’Rt, che è tornato attorno a 1 in quasi tutta Italia, e ha raccontato di un trend complessivamente di nuovo in salita. C’è chi parla già di una terza ondata alle porte, ma l’impressione è quella di non aver mai risolto totalmente nemmeno la seconda. «Certo, siamo lontani dai picchi di novembre», dice a Open Gloria Taliani, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all’università La Sapienza di Roma. «Ma il quadro che abbiamo davanti non è per nulla incoraggiante». L’Iss non ci ha restituito una fotografia della situazione troppo confortante. In che modo lo ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sonopreoccupanti quelli che iniziano ad arrivare dopo le settimane di festività. Il numero dei decessi legati alè oggi di 620, e l’aumento dipositivi è di +17.533. La Cabina di Regia ha evidenziato un aumento dell’Rt, che è tornato attorno a 1 in quasi tutta Italia, e ha raccontato di uncomplessivamente di nuovo in salita. C’è chi parla già di una terza ondata alle porte, ma l’impressione è quella di non aver mai risolto totalmente nemmeno la seconda. «Certo, siamo lontani dai picchi di novembre», dice a Open Gloria, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all’università La Sapienza di Roma. «Ma il quadro che abbiamo davanti non è per nulla incoraggiante». L’Iss non ci ha restituito una fotografia della situazione troppo confortante. In che modo lo ...

