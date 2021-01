Contatti con un positivo: Zidane in isolamento Focolaio all'Aston Villa: centro sportivo chiuso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinedine Zidane è in isolamento dopo aver saputo di essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto afferma la stampa spagnola, il francese non ha partecipato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinedineè indopo aver saputo di essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto afferma la stampa spagnola, il francese non ha partecipato ...

L’estrazione della Lotteria Italia andata in onda a I Soliti Ignoti su Rai Uno, con l’elenco completo dei biglietti vincenti e tutti i premi ...

Albergatore accoglie i senzatetto la parrocchia lo aiuta nelle spese

LIVORNO L'albergatore mette a disposizione il suo hotel di Cecina per chi non ha una casa e la parrocchia contribuisce a parte delle spese. È una rete di solidarietà nata tempo fa da un incontro tra i ...

