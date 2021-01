Boeing | patteggiamento da 2 | 5 miliardi di dollari per i due disastri degli aerei 737 Max

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nonostante glifossero tornati a volare da qualche settimana, la vicenda del 737 Max non era ancora finita per. La principale azienda statunitense produttrice di aeroplani ha infatti patteggiato 2,5dicol Dipartimento di Giustizia per chiudere l’inchiesta penale aperta per idei voli Lion Air 610 (189 morti il 29 ottobre 2018 e dell’Ethiopian Airlines 302 (157 morti il 10 marzo 2019). La decisione, arrivata dopo un’inchiesta durata quasi due anni, prevede sia una multa vera e propria di 243 milioni diper truffa e associazione a delinquere, sia un risarcimento di 2,2dialle famiglie delle 346 persone morte durante gli incidenti. I funzionari di ...