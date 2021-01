ATP 250 Antalya: Fabio Fognini supera il primo turno battendo Vrbensky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Come da pronostico, Fabio Fognini supera seppur con qualche difficoltà il primo turno all’ATP 250 di Antalya. superato per 6-4, 7-5 il ceco Micheal Vrbensky in poco meno di due ore di gioco. Al secondo turno affronterà il francese Jeremy Chardy, che ha sconfitto al primo turno Radu Albot per 6-3, 6-4. primo set a favore di Fognini, poi emerge Vrbensky Parte subito forte Fabio Fognini, che al secondo turno di servizio di Vrbensky strappa subito il break di vantaggio. Nel game successivo conferma il vantaggio acquisito tenendo a zero il servizio, portandosi sul 3-1. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Come da pronostico,seppur con qualche difficoltà ilall’ATP 250 dito per 6-4, 7-5 il ceco Michealin poco meno di due ore di gioco. Al secondoaffronterà il francese Jeremy Chardy, che ha sconfitto alRadu Albot per 6-3, 6-4.set a favore di, poi emergeParte subito forte, che al secondodi servizio distrappa subito il break di vantaggio. Nel game successivo conferma il vantaggio acquisito tenendo a zero il servizio, portandosi sul 3-1. ...

