Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta spiazza tutti e Beatrice abbandona (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uomini e Donne oggi porta in scena una spiazzante rivelazione di Roberta di Padua, che prosegue la sua conoscenza con Riccardo Guarnieri, e la delusione di Beatrice Buonocore. Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo un periodo di stop a causa delle feste natalizie, ma niente paura perché il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

