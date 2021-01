Alessia Marcuzzi e quel post su “La La Land”: un messaggio in codice per Stefano De Martino? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Martedì 5 gennaio Rai3 ha trasmesso “La La Land“, il film di Damien Chazelle che nel 2017 ha ricevuto quattordici candidature agli Oscar aggiudicandosi sei statuette. Tra le spettatrici anche Alessia Marcuzzi, come si può notare da un suo tweet che rilancia alcune frasi della pellicola: “Brindiamo a coloro che sognano, folli quanto possono sembrare, brindiamo ai cuori che soffrono, brindiamo ai pasticci che facciamo”. “Brindiamo a coloro che sognano Folli quanto possono sembrare Brindiamo ai cuori che soffrono Brindiamo ai pasticci che facciamo”#LaLaLand pic.twitter.com/TKlFqC2pbs — Alessia Marcuzzi (@lapinella) January 5, 2021 Una passione non nuova per questo film perché nel 2018 la Marcuzzi era stata protagonista del promo a tema “La La Land” de ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Martedì 5 gennaio Rai3 ha trasmesso “La La“, il film di Damien Chazelle che nel 2017 ha ricevuto quattordici candidature agli Oscar aggiudicandosi sei statuette. Tra le spettatrici anche, come si può notare da un suo tweet che rilancia alcune frasi della pellicola: “Brindiamo a coloro che sognano, folli quanto possono sembrare, brindiamo ai cuori che soffrono, brindiamo ai pasticci che facciamo”. “Brindiamo a coloro che sognano Folli quanto possono sembrare Brindiamo ai cuori che soffrono Brindiamo ai pasticci che facciamo”#LaLapic.twitter.com/TKlFqC2pbs —(@lapinella) January 5, 2021 Una passione non nuova per questo film perché nel 2018 laera stata protagonista del promo a tema “La La” de ...

Noovyis : (Alessia Marcuzzi e quel post su “La La Land”: un messaggio in codice per Stefano De Martino?) Playhitmusic - - marcellosanfili : Foto.#Memories. Che Fisico Bestialee e Fighissimo #costume ????????La Splendida e Dea Alessia Marcuzzi @lapinella Sempr… - modamadeinitaly : In forma per l’estate dal blog di Alessia Marcuzzi - CL7_Luca : RT @commendador_: Io che aspetto il ritorno del Gf Nip con Alessia Marcuzzi?? @lapinella #GFVIP - corallina2 : RT @RutaAllTheWay: Alessia Marcuzzi UNA DI NOI?? 'sono pazza del #GrandeFratelloVip, soprattutto di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, To… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi, il ballo come Hugh Grant in Love Actually Mediaset Play L’ex gieffina Federica Lepanto è incinta: a svelare la gravidanza la mamma su Instagram

Ricorderemo tutti Federica Lepanto, la bella 27enne salernitana, vincitrice, nel 2015, dell’ultima edizione del Grande Fratello “classico”, quello senza vip, per intenderci. Bene, la Lepanto sarebbe i ...

Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi 2021? Reality in Honduras? Le nuove indiscrezioni

C'è un nuovo nome tra i possibili concorrenti de L'Isola dei Famosi 2021 e a rivelarlo è TV Blog. Dopo Asia Argento ecco spuntare Brando Giorgi, attore ...

Ricorderemo tutti Federica Lepanto, la bella 27enne salernitana, vincitrice, nel 2015, dell’ultima edizione del Grande Fratello “classico”, quello senza vip, per intenderci. Bene, la Lepanto sarebbe i ...C'è un nuovo nome tra i possibili concorrenti de L'Isola dei Famosi 2021 e a rivelarlo è TV Blog. Dopo Asia Argento ecco spuntare Brando Giorgi, attore ...