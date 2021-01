Zenga, dal GFVip la bomba di Andrea: «Mio padre non c’è mai stato». Walter furioso: «Parla quando la tua vita sarà un esempio» (Di giovedì 7 gennaio 2021) . «Non lo dico con cattiveria, ma lui nei momenti importanti non c’è stato». Andrea Zenga si apre con i coinquilini del GFVip e racconta del rapporto con il padre Walter, ex portiere dell’Inter. Andrea e il fratello Nicolò, ha raccontato il modello 27enne, sono praticamente cresciuti solo con la madre Roberta Termali. La risposta del padre tramite social non si è fatta attendere. «quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati», ha raccontato Andrea Zenga durante uno sfogo. «Tuo padre è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 gennaio 2021) . «Non lo dico con cattiveria, ma lui nei momenti importanti non c’è».si apre con i coinquilini dele racconta del rapporto con il, ex portiere dell’Inter.e il fratello Nicolò, ha raccontato il modello 27enne, sono praticamente cresciuti solo con la madre Roberta Termali. La risposta deltramite social non si è fatta attendere. «ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati», ha raccontatodurante uno sfogo. «Tuoè ...

