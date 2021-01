Renault, in Italia 'ridisegna' Direzione Comunicazione & Immagine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen.(Adnkronos) - Aspettando la presentazione del nuovo piano strategico 'Renaulution' che il Ceo Luca de Meo svelerà giovedì 14 Gennaio, la 'nuova' Renault - per prepararsi alle sfide del futuro - porta avanti anche in Italia il suo progetto di evoluzione dell'organizzazione del Gruppo focalizzata sui suoi Marchi. Così anche in Renault Italia a partire da gennaio 2021 la Direzione Comunicazione & Immagine rivede la sua organizzazione in tal senso. Confermando la guida di Francesco Fontana Giusti, Image & Communication Director, la Direzione ora si comporrà di due aree di Comunicazione: Renault/Mobilize e Dacia/Alpine. La prima, affidata alla responsabilità di Paola ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen.(Adnkronos) - Aspettando la presentazione del nuovo piano strategico 'Renaulution' che il Ceo Luca de Meo svelerà giovedì 14 Gennaio, la 'nuova'- per prepararsi alle sfide del futuro - porta avanti anche inil suo progetto di evoluzione dell'organizzazione del Gruppo focalizzata sui suoi Marchi. Così anche ina partire da gennaio 2021 larivede la sua organizzazione in tal senso. Confermando la guida di Francesco Fontana Giusti, Image; Communication Director, laora si comporrà di due aree di/Mobilize e Dacia/Alpine. La prima, affidata alla responsabilità di Paola ...

