Recovery: Della Vedova, 'non può essere usato per sanità' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “A settembre 2020 la Commissione europea ha predisposto le linee guida per l'implementazione delle risorse del Recovery Plan, mettendo a punto persino il modello di schede che gli Stati membri devono riempire nella presentazione dei piani nazionali da presentare per approvazione a Bruxelles. Sono illustrate in dettaglio le politiche ambientali, digitali, sociali infrastrutturali ed altro che possono essere finanziate. Da nessuna parte, nel documento, si legge che siano eleggibili ai finanziamenti del Recovery plan spese legate alla sanità”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Quando leggo che - senza menzionare l'utilizzo del MES - si intende chiedere addirittura quasi 20 miliardi per spese sanitarie, sacrosante, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “A settembre 2020 la Commissione europea ha predisposto le linee guida per l'implementazione delle risorse delPlan, mettendo a punto persino il modello di schede che gli Stati membri devono riempire nella presentazione dei piani nazionali da presentare per approvazione a Bruxelles. Sono illustrate in dettaglio le politiche ambientali, digitali, sociali infrastrutturali ed altro che possonofinanziate. Da nessuna parte, nel documento, si legge che siano eleggibili ai finanziamenti delplan spese legate alla”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto. “Quando leggo che - senza menzionare l'utilizzo del MES - si intende chiedere addirittura quasi 20 miliardi per spese sanitarie, sacrosante, da ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Della Recovery con aiuto di fondi Sud: 222 miliardi alla prova della Ue Il Sole 24 ORE Recovery: bozza, 68,9 miliardi per rivoluzione verde e transizione ecologica

Sono pari a 68,9 miliardi i fondi stanziati per la rivoluzione verde e transizione ecologica previsti nelle linee di indirizzo per la ...

Recovery: bozza, 27,6 miliardi per inclusione e coesione

Roma, 07 gen 19:00 - (Agenzia Nova) - Sono pari a 27,6 miliardi i fondi stanziati per inclusione e coesione previsti nelle linee di indirizzo per la bozza del Recovery plan da sottoporre ... dei ...

Roma, 07 gen 19:00 - (Agenzia Nova) - Sono pari a 27,6 miliardi i fondi stanziati per inclusione e coesione previsti nelle linee di indirizzo per la bozza del Recovery plan da sottoporre ... dei ...