Pioli | «Abbiamo giocato a testa alta Si può cadere una volta» – VIDEO

Il Milan perde contro la Juventus ma il tecnico Stefano Pioli è orgoglioso della sua squadra. Resta comunque qualche rimpianto Il tecnico del Milan Stefano Pioli è fiero della sua squadra nonostante la sconfitta con la Juventus, la prima dopo 27 risultati utili consecutivi in Serie A. «In un'annata possono capitare questi momenti ma credo che la prestazione della squadra sia stata all'altezza di un avversario molto forte. Purtroppo abbiamo subito il secondo gol quando sembravamo più forti di loro. Quello ha cambiato la partita. Inevitabile che ci siano rimpianti, volevamo un risultato positivo. Dobbiamo rialzare la testa immediatamente».

