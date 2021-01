Perché Super Mario è un vero eroe (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 35 anni che Super Mario risiede stabilmente nei nostri cuori. Chi lo ama, lo ama davvero. E quando esce un nuovo titolo che lo vede protagonista, non esita neanche un momento. Super Mario sportivo, avventuroso, combattivo, protagonista assoluto o personaggio insieme agli amici. Non importa. Qualunque sia la versione di fronte alla quale ci troviamo, rimane uno dei personaggi più amati e non solo dagli appassionati di videogiochi. Mario è trasversale, piace ad adulti e bambini, ai fanatici degli sparatutto e a chi preferisce i giochi più tranquilli. Perché l'idraulico baffuto è un vero eroe e per questo non finiremo mai di essere dalla sua parte. L'avventura epica Super Mario Odyssey è un titolo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 35 anni cherisiede stabilmente nei nostri cuori. Chi lo ama, lo ama dav. E quando esce un nuovo titolo che lo vede protagonista, non esita neanche un momento.sportivo, avventuroso, combattivo, protagonista assoluto o personaggio insieme agli amici. Non importa. Qualunque sia la versione di fronte alla quale ci troviamo, rimane uno dei personaggi più amati e non solo dagli appassionati di videogiochi.è trasversale, piace ad adulti e bambini, ai fanatici degli sparatutto e a chi preferisce i giochi più tranquilli.l'idraulico baffuto è une per questo non finiremo mai di essere dalla sua parte. L'avventura epicaOdyssey è un titolo ...

luxcookies : @eliqueen123 ma ci credo ed è super bello che anche altri fandom lo sostengano figurati, mi lascia perplessa solo i… - rosadineve : @MastriTina @mafumi50 @fremebonda Tanto perché sei una che non offende. Politicante non sai nemmeno che vuol dire t… - vassallo_lorena : RT @itsdreena: Mi è appena venuto in mente che Andrea chiese a Tommaso se per lui andasse bene cucinare insieme la prima volta perché sapev… - Specialcla : @Super__Marti Ma infatti, anche perché non è che disinstalliamo whatsapp. - choriflettutoo : RT @itsdreena: Mi è appena venuto in mente che Andrea chiese a Tommaso se per lui andasse bene cucinare insieme la prima volta perché sapev… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Super Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera