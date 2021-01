Ostia, concessioni balneari per una sola stagione: 9 lidi storici da aggiudicarsi (Di giovedì 7 gennaio 2021) A Ostia per gli stabilimenti balneari sembra non esserci tregua: è arrivato un nuovo bando per l’affidamento di 9 spazi sul litorale che non piace a nessuno. Nella giornata di ieri il X Municipio ha pubblicato un bando per l’affidamento di 9 concessioni demaniali marittime per la stagione balneare 2021. Qualche mese fa le 37 concessioni degli stabilimenti di Ostia avevano fatto infuriare gli imprenditori del litorale, pronti ad un’azione legale. Ora ai nomi da accaparrarsi si sono aggiunti i lidi storici: l’Hakuna Matata, Bahia, Edonè, Peppino al mare, Il Curvone, El Miramar e Lido. Leggi anche: Spiagge libere, a Ostia il record negativo assoluto nel Lazio: 3.5 km di stabilimenti uno dopo l’altro Ma com’è possibile che i precedenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aper gli stabilimentisembra non esserci tregua: è arrivato un nuovo bando per l’affidamento di 9 spazi sul litorale che non piace a nessuno. Nella giornata di ieri il X Municipio ha pubblicato un bando per l’affidamento di 9demaniali marittime per labalneare 2021. Qualche mese fa le 37degli stabilimenti diavevano fatto infuriare gli imprenditori del litorale, pronti ad un’azione legale. Ora ai nomi da accaparrarsi si sono aggiunti i: l’Hakuna Matata, Bahia, Edonè, Peppino al mare, Il Curvone, El Miramar e Lido. Leggi anche: Spiagge libere, ail record negativo assoluto nel Lazio: 3.5 km di stabilimenti uno dopo l’altro Ma com’è possibile che i precedenti ...

CorriereCitta : Ostia, concessioni balneari per una sola stagione: 9 lidi storici da aggiudicarsi - battaglia_persa : RT @diarioromano: L’Associazione Mare Vivo sul bando per gli stabilimenti ad #Ostia. Sul #bando abbiamo chiesto il parere dell'Associazio… - FrancjKicca : RT @diarioromano: L’Associazione Mare Vivo sul bando per gli stabilimenti ad #Ostia. Sul #bando abbiamo chiesto il parere dell'Associazio… - residentiCM : RT @diarioromano: L’Associazione Mare Vivo sul bando per gli stabilimenti ad #Ostia. Sul #bando abbiamo chiesto il parere dell'Associazio… - romasulweb : Ostia, il M5s contro i balneari: al bando altre 9 concessioni. In gara ora anche Curvone e Bahia -