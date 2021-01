Meteo, le previsioni di venerdì 8 gennaio. VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel fine settimana una perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia a partire dalla Sardegna per poi raggiungere rapidamente il Centro, il Sud e infine parte del Settentrione. Il contemporaneo afflusso di aria gelida dai Balcani farà crollare la quota neve che arriverà fino in pianura. venerdì piogge sparse interesseranno alcune regioni del Centro Sud (basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia). Al Nord tornerà la nebbia in pianura e un clima più freddo.Maltempo nel weekendI venti freddi di Bora e Grecale che soffieranno al Nord e in Toscana faranno crollare la quota neve che scenderà fino in pianura in Emilia (alla sera), fiocchi sulle coste in Liguria (savonese e genovese) e a 2-300 metri in Toscana. Domenica la perturbazione insisterà al Centro, e in Campania con piogge battenti. Le temperature “impazziranno” tanto che al Nord farà sempre più ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel fine settimana una perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia a partire dalla Sardegna per poi raggiungere rapidamente il Centro, il Sud e infine parte del Settentrione. Il contemporaneo afflusso di aria gelida dai Balcani farà crollare la quota neve che arriverà fino in pianura.piogge sparse interesseranno alcune regioni del Centro Sud (basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia). Al Nord tornerà la nebbia in pianura e un clima più freddo.Maltempo nel weekendI venti freddi di Bora e Grecale che soffieranno al Nord e in Toscana faranno crollare la quota neve che scenderà fino in pianura in Emilia (alla sera), fiocchi sulle coste in Liguria (savonese e genovese) e a 2-300 metri in Toscana. Domenica la perturbazione insisterà al Centro, e in Campania con piogge battenti. Le temperature “impazziranno” tanto che al Nord farà sempre più ...

emapucc : RT @EzioSavasta: #OpenArms soccorre 265 #migranti in mare, sul ponte della nave al freddo con previsioni meteo in peggioramento, chiede un… - RdtRadioStation : Quei pazzi scatenati degli 'Svalvolati On Air' saranno con noi in studio tra pochi minuti..subito dopo le prevision… - AnCatDubh8 : RT @Giulio_Firenze: Tendenze stagionali LaMMA aggiornate in considerazione dell'evento di stratwarming in atto. - laviniamainardi : RT @Giulio_Firenze: Tendenze stagionali LaMMA aggiornate in considerazione dell'evento di stratwarming in atto. - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni per venerdì 8 gennaio: ancora instabile al Centro-Sud, neve a… -