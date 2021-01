Joe Biden nominato ufficialmente Presidente dopo gli scontri di ieri (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso degli Stati Uniti ha ufficialmente approvato la vittoria alle elezioni presidenziali di Joe Biden. Il Congresso degli Stati Uniti ha ufficialmente approvato la vittoria alle elezioni presidenziali di Joe Biden dopo che i ribelli pro-Trump hanno violentemente preso d’assalto Capitol Hill nel tentativo di fermare il processo. Questo passo aprirà ora la strada L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso degli Stati Uniti haapprovato la vittoria alle elezioni presidenziali di Joe. Il Congresso degli Stati Uniti haapprovato la vittoria alle elezioni presidenziali di Joeche i ribelli pro-Trump hanno violentemente preso d’assalto Capitol Hill nel tentativo di fermare il processo. Questo passo aprirà ora la strada L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - Agenzia_Ansa : Il Congresso ha proclamato Joe #Biden e Kamala #Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti @JoeBiden… - rosaria__greco : RT @ilmanifesto: +++ Dopo una giornata di violenza, caos e morte il Congresso degli Stati uniti proclama Joe #Biden come prossimo president… - futurenurseJ : RT @you_trend: ???? Pochi minuti fa il #Congresso ha certificato l'elezione di Joe #Biden come presidente e di Kamala #Harris come vicepresid… -