J-Ax | il suo sfogo colpisce davvero tutti | “Troppi cambiamenti”

Leggi su youmovies

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. J-Ax è un personaggio che non ha mai paura di dire quello che pensa. Ed ecco che il suonon passa certo inosservato. J-Ax è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi mesi. Il motivo è in gran parte legato alla sua partecipazione come giudice ad ‘All Together Now’. Il programma, che è andato