In Alto Adige da oggi studenti delle superiori in classe (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Dopo circa due mesi dalle ultime lezioni in presenza, in Alto Adige da questa mattina la campanella torna a suonare nelle scuole superiori. Il ritorno in classe degli studenti - 8.149 riferiti ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) - è previsto da un minino del 50% fino ad un massimo del 75%. Potenziate sia a Bolzano città che in tutte le altre località le corse giornaliere degli autobus che saranno complessivamente circa 380 (180 i bus aggiuntivi). Al fine di evitare assembramenti nelle zone ad alta densità scolastica sono previsti ingressi scaglionati tra le ore 7,40 e le 8,40. Nel vicino Trentino che come l'Alto Adige è una Provincia Autonoma, da oggi il ritorno in presenza degli studenti della scuola ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Dopo circa due mesi dalle ultime lezioni in presenza, inda questa mattina la campanella torna a suonare nelle scuole. Il ritorno indegli- 8.149 riferiti ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) - è previsto da un minino del 50% fino ad un massimo del 75%. Potenziate sia a Bolzano città che in tutte le altre località le corse giornaliere degli autobus che saranno complessivamente circa 380 (180 i bus aggiuntivi). Al fine di evitare assembramenti nelle zone ad alta densità scolastica sono previsti ingressi scaglionati tra le ore 7,40 e le 8,40. Nel vicino Trentino che come l'è una Provincia Autonoma, dail ritorno in presenza deglidella scuola ...

