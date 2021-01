Il mondo condanna e accusa il presidente uscente: doveva riconoscere la sconfitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dall'America all'Europa, tutti i leader stigmatizzano duramente le violenze. Alcuni lo fanno citando direttamente Trump, come Angela Merkel. Mosca, però, mette l'accento proprio sul sistema elettorale ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dall'America all'Europa, tutti i leader stigmatizzano duramente le violenze. Alcuni lo fanno citando direttamente Trump, come Angela Merkel. Mosca, però, mette l'accento proprio sul sistema elettorale ...

vaticannews_it : #7gennaio Le voci di condanna a #usaprotest da parte di alcuni esponenti della Chiesa americana: 'La transizione pa… - Agenzia_Ansa : Condanna unanime per l'assalto al Congresso. Merkel, deploro il comportamento di Donald Trump #CapitolHill… - RaiNews : 'Vergognoso', 'scioccante', 'preoccupante': l'assalto al #Congresso Usa è stato condannato con forza dai leader mon… - PillaPaladini : RT @Agenzia_Ansa: Condanna unanime per l'assalto al Congresso. Ma per Mosca 'hanno un sistema elettorale non democratico' #CapitolHill #ANS… - nelenondelmondo : RT @Agenzia_Ansa: Condanna unanime per l'assalto al Congresso. Ma per Mosca 'hanno un sistema elettorale non democratico' #CapitolHill #ANS… -