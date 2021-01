Governo, la crisi è un rebus. Il premier non vuole dimettersi: si allontana il Conte-ter (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’apertura c’è, e pure significativa. Ma rischia di non rivelarsi risolutiva a scongiurare la crisi di Governo. Matteo Renzi la vorrebbe vera e formale, con Conte che si presenta dimissionario a Mattarella per ottenerne il reincarico. Il premier, però, non si fida e limita la propria disponibilità alla riscrittura integrale delle priorità del Recovery Fund e all’avvio di un corposo rimpasto. Sembra tanto e invece è poco. Anche perché Giuseppi non spiega come ottenere le dimissioni dei ministri da sostituire senza l’apertura formale della crisi. Ma tant’è: l’imprevedibilità di Renzi e la sua risaputa doppiezza potrebbero anche spingere il sedicente Avvocato del popolo a preferire la conta al Senato alle dimissioni. Da Conte aperture su rimpasto e Recovery È quel che ogni giorno gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’apertura c’è, e pure significativa. Ma rischia di non rivelarsi risolutiva a scongiurare ladi. Matteo Renzi la vorrebbe vera e formale, conche si presenta dimissionario a Mattarella per ottenerne il reincarico. Il, però, non si fida e limita la propria disponibilità alla riscrittura integrale delle priorità del Recovery Fund e all’avvio di un corposo rimpasto. Sembra tanto e invece è poco. Anche perché Giuseppi non spiega come ottenere le dimissioni dei ministri da sostituire senza l’apertura formale della. Ma tant’è: l’imprevedibilità di Renzi e la sua risaputa doppiezza potrebbero anche spingere il sedicente Avvocato del popolo a preferire la conta al Senato alle dimissioni. Daaperture su rimpasto e Recovery È quel che ogni giorno gli ...

