Giugliano | arrestato Domenico Micillo | esponente del clan Mallardo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania – I carabinieri della sezione operativa diin Campania hanno, 48 anni, ritenuto affiliato al”. L’arresto avviene in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli.è stato tradotto al carcere di Secondigliano dove sconterà una pena di 7 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata alla commissione di reati come rapine aggravate e detenzione illegale di armi da sparo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.