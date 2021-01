Future USA positivi aspettando Wall Street (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici statunitensi viaggiano positivi anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz’ora, dopo che i Dem hanno conquistato altri due seggi al Senato. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Il Future sul Dow Jones sale dello 0,39% a 30.840 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,58% a 3.762 punti. Tonico anche il contratto sul Nasdaq +0,85% a 12.724 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Isugli indici statunitensi viaggianoanticipando una partenza tonica per la borsa di, tra meno di mezz’ora, dopo che i Dem hanno conquistato altri due seggi al Senato. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Ilsul Dow Jones sale dello 0,39% a 30.840 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,58% a 3.762 punti. Tonico anche il contratto sul Nasdaq +0,85% a 12.724 punti.

fisco24_info : Borsa: Europa a più velocità, future Usa positivi: Giorno dopo l'assalto al Congresso, con la pandemia sullo sfondo - mrspettytunaj : 'You Da Baddest' di @future e @NICKIMINAJ ha ricevuto il DISCO DI PLATINO per aver raggiunto 1 milione di copie ven… - Ivano_Spadoni : Gli USA sbandano: tra personaggi Hollywoodiani e crisi politica. Una vicenda per film o per future tragedie?… - ansa_economia : Borsa: Europa cauta con la Bce e la vittoria di Biden. Resta sotto la lente il Covid, future Usa si confermano posi… - fisco24_info : Borsa: Europa cauta con la Bce e la vittoria di Biden: Resta sotto la lente il Covid, future Usa si confermano posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA positivi aspettando Wall Street Il Messaggero Piazza Affari poco mossa. Acquisti su BPM-BPER, auto e infrastrutture, deboli i difensivi. FTSE MIB -0,1%

*Il FTSE MIB segna -0,1%, il FTSE Italia All-Share -0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,2%, il FTSE Italia STAR +0,3%. BTP e spread in miglioramento.* Il rendimento del decennale segna 0,55% (chiusura pre ...

Vaccino Covid, l’ad di Moderna: “Pensiamo che protezione possa durare un paio di anni”

Con l’inizio della campagna vaccinale e con il proseguimento della sorveglianza sui vaccini arrivano anche dati e notizie che, se confermate in futuro, potrebbero essere definite più che confortanti.

*Il FTSE MIB segna -0,1%, il FTSE Italia All-Share -0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,2%, il FTSE Italia STAR +0,3%. BTP e spread in miglioramento.* Il rendimento del decennale segna 0,55% (chiusura pre ...Con l’inizio della campagna vaccinale e con il proseguimento della sorveglianza sui vaccini arrivano anche dati e notizie che, se confermate in futuro, potrebbero essere definite più che confortanti.