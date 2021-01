Fratelli Caputo: si poteva fare di più (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fratelli Caputo - Cesare Bocci e Nino Frassica Gli attori ci sono, la storia anche e la scenografia naturale parla da sé: Fratelli Caputo aveva le carte in regola per fare bene e probabilmente lo avrebbe fatto, con un po’ di cura in più. Invece, la fiction con Cesare Bocci e Nino Frassica sembra un po’ buttata lì: autori e regia hanno deciso di puntare tutto sui toni della commedia pura e semplice, mettendo in scena tante gag e situazioni anche un tantino macchiettistiche, che rendono le trame piacevoli ma superficiali, non scavando in legami e sentimenti che, invece, avrebbero avuto molto da dire. Il conflitto agrodolce tra questi due fratellastri così diversi, tra le loro famiglie, ha un che di poetico ed emozionale che viene poco sottolineato. La corsa a cercare nuovi espedienti per riempire le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021)- Cesare Bocci e Nino Frassica Gli attori ci sono, la storia anche e la scenografia naturale parla da sé:aveva le carte in regola perbene e probabilmente lo avrebbe fatto, con un po’ di cura in più. Invece, la fiction con Cesare Bocci e Nino Frassica sembra un po’ buttata lì: autori e regia hanno deciso di puntare tutto sui toni della commedia pura e semplice, mettendo in scena tante gag e situazioni anche un tantino macchiettistiche, che rendono le trame piacevoli ma superficiali, non scavando in legami e sentimenti che, invece, avrebbero avuto molto da dire. Il conflitto agrodolce tra questi due fratellastri così diversi, tra le loro famiglie, ha un che di poetico ed emozionale che viene poco sottolineato. La corsa a cercare nuovi espedienti per riempire le ...

