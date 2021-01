Firenze in giallo: flash mob dei commercianti uniti contro sistema zone e colori (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il gruppo di commercianti chiede a tutti i fiorentini di sostenere la battaglia contro le restrizioni che stanno distruggendo il sistema imprenditoriale cittadino liberandosi di indumenti e oggetti dei colori arancione e rosso Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il gruppo dichiede a tutti i fiorentini di sostenere la battagliale restrizioni che stanno distruggendo ilimprenditoriale cittadino liberandosi di indumenti e oggetti deiarancione e rosso

FirenzePost : Firenze in giallo: flash mob dei commercianti uniti contro sistema zone e colori - controradio : Giani: Rt a 0,90, Toscana resterà zona gialla - - DonFabrizioC : RT @Losateresa: #firenze con il giallo « rinforzaho » ?? un amico (C. D’Auria) #moringmyfriends - Susanna03447691 : RT @Losateresa: #firenze con il giallo « rinforzaho » ?? un amico (C. D’Auria) #moringmyfriends - Losateresa : #firenze con il giallo « rinforzaho » ?? un amico (C. D’Auria) #moringmyfriends -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze giallo Giallo a Firenze, tre cadaveri in una casa: le ipotesi Adnkronos Covid Toscana, 667 nuovi casi e 18 morti: il bollettino

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...

Firenze, flash mob contro le zone. I commercianti: Troppa confusione, la gente non sa se siamo aperti

Lunedì 18 gennaio alle 11 davanti al palazzo della Regione di piazza Duomo, una delegazione del gruppo di commercianti Esistiamo si radunerà per chiedere al presidente Eugenio Giani aiuti e chiarezza ...

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...Lunedì 18 gennaio alle 11 davanti al palazzo della Regione di piazza Duomo, una delegazione del gruppo di commercianti Esistiamo si radunerà per chiedere al presidente Eugenio Giani aiuti e chiarezza ...