Da comparsa a titolare | Accardi si è ripreso il Palermo | i numeri e quelle parole di Boscaglia…

(Di giovedì 7 gennaio 2021) "Da. La scalata è stata dura ma alla fine il difensore si èil".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori su Andrea. Unico superstite del vecchiodopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B ed il conseguente fallimento, il duttile difensore palermitano ha scelto di ripartire dai dilettanti. In Serie C ha già collezionato dodici presenze: sei volte da centrale e cinque da esterno destro, complice l'infortunio di Almici. Mai finora aveva giocato tante partite di fila con la maglia del. Quella di sabato contro la Cavese sarà la sesta presenza consecutiva dain campionato.Il numero 4 rosanero l'anno scorso, invece, non è riuscito a ...

In assenza di grandi focus sulla Serie C sull'edizione nazionale odierna de La Gazzetta dello Sport, prendiamo in analisi l'edizione Sicilia & Calabria che apre col Palermo ...