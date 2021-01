Coronavirus, aggiornamento 6 gennaio, 19 decessi e 1.366 nuovi casi (1.294 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cala la curva dei contagi in Campania. E', infatti, del 7,93% (9,26% precedente) il rapporto positivi-tamponi secondo il bollettino dell'Unità di crisi relativo alle ultime 24 ore. I nuovi contagiati ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cala la curva dei contagi in Campania. E', infatti, del 7,93% (9,26% precedente) il rapporto positivi-tamponi secondo il bollettino dell'Unità di crisi relativo alle24 ore. Icontagiati ...

sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - RegioneER : ??#Coronavirus, alle 19 vaccinate oltre 7.200 persone. In totale sono 31.480: il 53% delle dosi fornite finora, sali… - RegioneER : ??#Coronavirus l'aggiornamento in @RegioneER: su oltre 16.500 tamponi 1.576 nuovi positivi, 620 i guariti. Oltre 28m… - PressFutura : L'aggiornamento #FuturaPress - Profilo3Marco : RT @RegioneER: ??#Coronavirus l'aggiornamento in @RegioneER: su oltre 16.500 tamponi 1.576 nuovi positivi, 620 i guariti. Oltre 28mila vacci… -