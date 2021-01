Che Dio ci aiuti 6 | cast e anticipazioni puntata del 7 gennaio 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Giovedì 7torna il giovedì della fiction, targato Rai Uno, con la sesta stagione di “Che Dio ci“. Troveremo sempre Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, Valeria Fabrizi in quelli di Suor Costanza, Francesca Chillemi in quelli di Azzurra. Attesissimo il ritorno di Monica, Diana Del Bufalo, pronta a mettere scompiglio nella vita dell’ex Nico, Gianmarco Saurino, e della sua fidanzata Ginevra, Simonetta Colombu. “Il convento degli angeli” si sposta ad Assisi, città natale di Suor Angela, Elena Sofia Ricci. Ad Assisi, Suor Angela sarà costretta ad affrontare il passato. Lì vive Primo, Luigi Diberti, suo padre, con il quale non parla da molto tempo e che non le ha mai perdonato la sua gioventù ribelle. Suor Angela dovrà fare i conti anche con un vuoto di memoria e sarà aiutata dallo psichiatra Emiliano, Pier Paolo Spollon. Accanto ...