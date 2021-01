Cashback | spunta la truffa | attenti a questo messaggio  

(Di giovedì 7 gennaio 2021), scatta l’allarme:una nuovaon line per quanto riguarda il bonus governativo. E’ capitato già a tantissimi italiani e il rischio e che lapossa diffondersi ancora.alla nuovaon line. Mentre il programma sta inquadrando i primi pagamenti natalizi e si prepara a un tour de force L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Cashback spunta

Inews24

Cashback 2021: come cambiano le regole a gennaio? Archiviato l’extra cashback di Natale, l’interesse nei confronti della nuova veste che prenderà la misura è altissimo. Nelle prossime righe di questo ...Nella Legge di Bilancio 2021 spunta un primo finanziamento pubblico a Spid, per sostenenerne la crescita, decollata nel 2020. Una mossa che rientra in una ...