Cagliari, traffico di droga e assalti a portavalori: arresti in Campania (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Comando provinciale di Cagliari ha smantellato un gruppo criminale, accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al traffico internazionale e alla detenzione di armi comuni da guerra e clandestine, all’organizzazione di rapine e assalti a caveau e furgoni portavalori e smercio di banconote false. Lo riporta l’Ansa, aggiungendo che le ordinanze di custodia cautelare disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 32 di cui 20 in carcere e 12 ai domiciliari, sono state eseguite dai carabinieri nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Livorno, Grosseto, Roma, Caserta e Napoli, nonché nel territorio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Comando provinciale diha smantellato un gruppo criminale, accusato di associazione per delinquere finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti, alinternazionale e alla detenzione di armi comuni da guerra e clandestine, all’organizzazione di rapine ea caveau e furgonie smercio di banconote false. Lo riporta l’Ansa, aggiungendo che le ordinanze di custodia cautelare disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, 32 di cui 20 in carcere e 12 ai domiciliari, sono state eseguite dai carabinieri nelle province di, Nuoro, Oristano, Sassari, Livorno, Grosseto, Roma, Caserta e Napoli, nonché nel territorio ...

sardanews : Cagliari, crolla di schianto un albero in viale Diaz: strada chiusa al traffico e poi riaperta - sardanews : Cagliari, crolla di schianto un albero in viale Diaz: strada chiusa al traffico - vivere_sardegna : Cagliari, crolla di schianto un albero in viale Diaz: strada chiusa al traffico - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: In corso i lavori di rimozione #Cagliari - SardiniaPost : In corso i lavori di rimozione #Cagliari -