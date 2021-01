Army of the Dead: le prime foto promozionali (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono state diffuse le prime immagini promozionali di Army of the Dead, il film sugli zombie diretto da Zach Snyder Entro fine anno arriverà su Netflix Army of the Dead, horror scritto e diretto da Zach Snyder. Secondo le parole del regista, si tratta di uno zombie heist in piena regola, capace di mescolare abilmente diversi generi tutti insieme. Potrete aspettarvi il classico caos da zombie, ma anche straordinari personaggi pronti a intraprendere un viaggio meraviglioso. Il film riuscirà a emozionare e scaldare il cuore degli spettatori grazie ai suoi fantastici protagonisti. Sì, ci troveremo di fronte a un horror sugli zombie, ma con tanto cuore! Army of the Dead: le foto in esclusiva Snyder non ha voluto rivelare molto sulla ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono state diffuse leimmaginidiof the, il film sugli zombie diretto da Zach Snyder Entro fine anno arriverà su Netflixof the, horror scritto e diretto da Zach Snyder. Secondo le parole del regista, si tratta di uno zombie heist in piena regola, capace di mescolare abilmente diversi generi tutti insieme. Potrete aspettarvi il classico caos da zombie, ma anche straordinari personaggi pronti a intraprendere un viaggio meraviglioso. Il film riuscirà a emozionare e scaldare il cuore degli spettatori grazie ai suoi fantastici protagonisti. Sì, ci troveremo di fronte a un horror sugli zombie, ma con tanto cuore!of the: lein esclusiva Snyder non ha voluto rivelare molto sulla ...

Sono state diffuse le prime immagini promozionali di Army of the Dead, il film sugli zombie diretto da Zach Snyder.

Army of the Dead: nuove immagini e nuovi dettagli sull’atteso zombie movie di Netflix

Zack Snyder rivela nuove immagini e nuovi dettagli su Army of the Dead, il film zombie di Netflix che è anche un heist movie ...

Sono state diffuse le prime immagini promozionali di Army of the Dead, il film sugli zombie diretto da Zach Snyder.Zack Snyder rivela nuove immagini e nuovi dettagli su Army of the Dead, il film zombie di Netflix che è anche un heist movie ...