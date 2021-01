Abuso psicologico | conoscerlo per difendersi

Leggi su giornal

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’è il più subdolo degli abusi ed è difficile da individuare; va dall’eccessiva minimizzazione verbale alle derisione (non piangere come fanno le femminucce!), al misconoscimento di ogni richiesta o all’attribuzione di responsabilità superiore da parte del genitore al proprio figlio (tu non lo puoi fare, non sei capace!). È la forma più frequente di, di violenza nell’infanzia anche se spesso viene sottovalutata. Poi, però, da grandi può provocare gravi danni al bambino. Il bambino viene continuamente sminuito. Ha un inizio molto precoce; addirittura in alcuni casi si è visto che la madre comincia ad abusare del figlio ancora prima del parto, quando il bambino è ancora nella pancia. I genitori che trascurano il proprio figlio già prima del parto, in gravidanza, al contrario di come avviene normalmente, non ...