A Modena alcuni sanitari hanno chiamato i parenti per vaccinarsi con le dosi "avanzate" (Di giovedì 7 gennaio 2021) dosi in eccesso di vaccino somministrate, martedì scorso a fine giornata, a parenti o conoscenti di alcuni sanitari, tra cui medici e infermieri, dell'ospedale Baggiovara di Modena. Persone, sei in totale, che non avevano diritto all'iniezione anti Covid in quanto non fanno parte delle categorie scelte per questa prima fase: sulla vicenda, per competenza interprovinciale, indagano i Nas di Parma. Nessun reato ipotizzato, al momento, ma i militari dei Nuclei antisofisticazioni e sanità supportati dai carabinieri di Modena si sono presentati, questo pomeriggio, in ospedale per fare accertamenti preliminari. Una serie di verifiche mirate a capire se ipotizzare eventuali responsabilità penali. "Quanto avvenuto non risponde ad alcuna direttiva o indicazione fornita dall'Azienda":

