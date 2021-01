"25esimo emendamento", per Trump è finita? Raffica di dimissioni e una voce pesantissima: chi lo sostituisce (Di giovedì 7 gennaio 2021) Donald Trump rischia seriamente di aver concluso anticipatamente e ingloriosamente la sua carriera da presidente degli Stati Uniti. Il tycoon newyorkese è infatti sempre più solo, scaricato anche dai repubblicani dopo aver incitato e sostenuto l'assalto al Parlamento da parte dei suoi fan: quanto accaduto a Capitol Hill è una macchia indelebile per la democrazia americana e le reazioni sono state molto forti, anche perché il bilancio provvisorio parla di 4 morti, decine di feriti e oltre 50 arresti. Le dimissioni dei collaboratori di Trump stanno piovendo sulla Casa Bianca: le più importanti sono certamente quelle di Matt Pottinger, vice consigliere per la sicurezza nazionale, ma persino il capo dello staff della first lady Melania Trump ha deciso di lasciare immediatamente il suo lavoro dopo l'assalto al Campidoglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Donaldrischia seriamente di aver concluso anticipatamente e ingloriosamente la sua carriera da presidente degli Stati Uniti. Il tycoon newyorkese è infatti sempre più solo, scaricato anche dai repubblicani dopo aver incitato e sostenuto l'assalto al Parlamento da parte dei suoi fan: quanto accaduto a Capitol Hill è una macchia indelebile per la democrazia americana e le reazioni sono state molto forti, anche perché il bilancio provvisorio parla di 4 morti, decine di feriti e oltre 50 arresti. Ledei collaboratori distanno piovendo sulla Casa Bianca: le più importanti sono certamente quelle di Matt Pottinger, vice consigliere per la sicurezza nazionale, ma persino il capo dello staff della first lady Melaniaha deciso di lasciare immediatamente il suo lavoro dopo l'assalto al Campidoglio ...

