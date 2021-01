11 garage che ti faranno scoprire il lato sconosciuto dei loro proprietari (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tutti vorremmo avere un nostro spazio personale, dove poter conservare e tutelare la nostra auto. Molte persone possiedono un garage, dove poter proteggere la propria autovettura. Il garage in tanti casi è uno spazio utilissimo, oltre a consertirci di parcheggiare l’auto può diventare uno spazio personale dove poter dedicarsi ai propri hobbies. Tuttavia in determinati casi, alcuni garage sono davvero assurdi, strani, pittoreschi o davvero incomprensibili. Non tutti, ovviamente hanno un garage comodo e qualcuno ha provato ad arrangiarsi in maniera molto creativa. Se i risultati sono positivi, però è tutto da valutare. Certo, come si sul dire il fine giustifica i mezzi, ma in certi casi bisognerebbe davvero pensarci due volte. Eppure se alcuni garage sembrano davvero orrendi e poco pratici, altri ... Leggi su virali.video (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tutti vorremmo avere un nostro spazio personale, dove poter conservare e tutelare la nostra auto. Molte persone possiedono un, dove poter proteggere la propria autovettura. Ilin tanti casi è uno spazio utilissimo, oltre a consertirci di parcheggiare l’auto può diventare uno spazio personale dove poter dedicarsi ai propri hobbies. Tuttavia in determinati casi, alcunisono davvero assurdi, strani, pittoreschi o davvero incomprensibili. Non tutti, ovviamente hanno uncomodo e qualcuno ha provato ad arrangiarsi in maniera molto creativa. Se i risultati sono positivi, però è tutto da valutare. Certo, come si sul dire il fine giustifica i mezzi, ma in certi casi bisognerebbe davvero pensarci due volte. Eppure se alcunisembrano davvero orrendi e poco pratici, altri ...

ocsecnarf1 : RT @serebellardinel: Per 4 calcinacci, una carriola e un garage prime pagine con titoloni per un mese,spazio mediatico 24h su 24, maratone… - IyaCeres : Credo che la mia vicina mi abbia appena detto che per controllare se ero a casa ha aperto il mio garage per vedere… - CosettaGiordano : RT @serebellardinel: Per 4 calcinacci, una carriola e un garage prime pagine con titoloni per un mese,spazio mediatico 24h su 24, maratone… - wrapinpetals : Adesso faccio come Hyejun di Record of Youth che trasforma il garage della casa dei suoi nella sua stanza con tanto… - john_furler : 'Se clicchi su agree ci dai il consenso di sposare la tua primogenita, sacrificare tutti i tuoi figli maschi e inol… -