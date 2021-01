Zona gialla o arancione a Roma e nel Lazio dall’11 gennaio 2021? Le ultime novità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E se oggi tutta l’Italia è in Zona rossa e da domani per 48 ore diventerà gialla, per poi ritornare arancione per il weekend del 9-10 gennaio, cosa succederà da lunedì? Quali saranno i colori delle Regioni e Province autonome? L’8 gennaio ci sarà il monitoraggio settimanale dell’ISS: proprio in quella data si deciderà il futuro ‘colorato’ della penisola e la diversificazione in zone. Cosa ne sarà del Lazio? Leggi anche: Coronavirus, tornano le zone rosse e arancioni: stavolta rischia anche il Lazio Zona gialla o arancione a Roma e nel Lazio dall’11 gennaio 2021? La Regione Lazio è sempre stata Zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E se oggi tutta l’Italia è inrossa e da domani per 48 ore diventerà, per poi ritornareper il weekend del 9-10, cosa succederà da lunedì? Quali saranno i colori delle Regioni e Province autonome? L’8ci sarà il monitoraggio settimanale dell’ISS: proprio in quella data si deciderà il futuro ‘colorato’ della penisola e la diversificazione in zone. Cosa ne sarà del? Leggi anche: Coronavirus, tornano le zone rosse e arancioni: stavolta rischia anche ile nel? La Regioneè sempre stata...

