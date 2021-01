Zona gialla, Italia per due giorni a rischio minimo poi si cambia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Governo ha comunicato il passaggio nazionale alla Zona gialla per due giorni, con un ulteriore cambiamento a seguire subito dopo: i dettagli. Tutta Italia sarà in Zona gialla nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2021. Giovedì e venerdì immediatamente successivi alla Epifania vedranno tutto il Paese equiparato alla stessa condizione di rischio, la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Governo ha comunicato il passaggio nazionale allaper due, con un ulterioremento a seguire subito dopo: i dettagli. Tuttasarà innelle giornate del 7 e 8 gennaio 2021. Giovedì e venerdì immediatamente successivi alla Epifania vedranno tutto il Paese equiparato alla stessa condizione di, la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gaiatortora : Ma la zona gialla 'rinforzata' è come l'aperitivo rinforzato?#50sfumaturedizone - Tg3web : Le Regioni da domani torneranno tutte in zona gialla. Oggi ultimo giorno di festività con chiusure e divieti più st… - SkyTG24 : Covid, zona gialla rafforzata 7 e 8 gennaio: le regole. Ecco cosa cambia - quotidiacanarie : @andcapocci Il #lockdown leggero è una stronzata. si va giù come a Marzo e stop. - _starshineforju : @JUandRAFA 7-8 gennaio zona gialla 9-10 arancione 11-14 cambia in base alle varie valutazioni delle regioni -