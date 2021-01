Vaccino covid -19, si prova ad accelerare. Boccia: “Percorso per uscire dall’emergenza entro l’estate” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Potrebbe esserci un'accelerata sulla somministrazione del Vaccino anti covid. E' quanto emerso dal vertice fra Governo e Regioni a cui ha partecipato anche il commissario straordinario Domenico Arcuri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Potrebbe esserci un'accelerata sulla somministrazione delanti. E' quanto emerso dal vertice fra Governo e Regioni a cui ha partecipato anche il commissario straordinario Domenico Arcuri. L'articolo .

nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - Rinaldi_euro : Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare - Il… - MCenturione : RT @ROBZIK: L’Agenzia Europea del Farmaco #EMA ha approvato il #vaccino #Moderna contro il #COVID. - Npoicapi : Ogni giorno mi stupisco sempre di più di quanto i maggiori quotidiani nazionali riescano a cadere in basso. Da un… -