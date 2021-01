Un ministro per il Recovery? Meglio mai che tardi. Scrive Pennisi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra le idee che pullulano tra le varie proposte per portare a termine una «verifica» di Governo c’è quella dell’istituzione di una nuova «poltrona», anzi «poltronissima» che se «senza portafoglio». Alla «poltrona» (si fa il nome di Andrea Orlando come candidato) mancherebbe il dicastero, ma non sarebbe povera: avrebbe in dote la Recovery and Resilience Facility del Next Generation EU. L’idea di un ministro per la Recovery and Resilience Facility è stata proposta in un documento dell’Assonime e snobbata in una primo momento dalla politica. Ritorna in vita ora che sembrano necessarie «poltronissime» per fare quadrare la «verifica» di Governo. Nella concezione iniziale del documento Assonime, il ministro «senza portafoglio» era essenzialmente un punto di raccordo tra le varie amministrazioni dello Stato, le Regioni, le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra le idee che pullulano tra le varie proposte per portare a termine una «verifica» di Governo c’è quella dell’istituzione di una nuova «poltrona», anzi «poltronissima» che se «senza portafoglio». Alla «poltrona» (si fa il nome di Andrea Orlando come candidato) mancherebbe il dicastero, ma non sarebbe povera: avrebbe in dote laand Resilience Facility del Next Generation EU. L’idea di unper laand Resilience Facility è stata proposta in un documento dell’Assonime e snobbata in una primo momento dalla politica. Ritorna in vita ora che sembrano necessarie «poltronissime» per fare quadrare la «verifica» di Governo. Nella concezione iniziale del documento Assonime, il«senza portafoglio» era essenzialmente un punto di raccordo tra le varie amministrazioni dello Stato, le Regioni, le ...

