Traffico Roma del 06-01-2021 ore 16 | 30

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari giornata tranquilla anche dal punto di vista meteorologico dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno causato non pochi disagi alla viabilità a Tor Sapienza ci sono ancora difficoltà di circolazione sulla via Collatina a causa dell’ allargamento della sede stradale all’altezza di via capranesi al Tuscolano chiusa via di Porta Furba causa della dissesto del manto stradale tra via Salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba In entrambe le direzioni analoga situazione all’appio latino chiusa per problemi al fondo stradale via Ettore Ciccotti tra via Mario Menghini e via Tommaso Inghirami in centro nel rione Ludovisi chiusa per accertamenti tecnici via Sicilia in prossimità di via Calabria per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per ...