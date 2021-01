Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.3 vicino a Petrinja (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito la Croazia , il sisma di magnitudo 5.3 è stato avvertito anche a Trieste. L'epicentro della nuova scossa è stato registrato non lontano da Petrinja , la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una nuova fortediha colpito la, il sisma di5.3 è stato avvertito anche a Trieste. L'epicentro della nuovaè stato registrato non lontano da, la ...

TgLa7 : ??Nuova forte scossa di #terremoto in #Croazia di magnitudo 5.2 - Agenzia_Ansa : Croazia, #terremoto di 5.3 ancora presso #Petrinja #ANSA - Corriere : Un altro forte terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 5.3 - ZiaGabriella1 : RT @TgLa7: ??Nuova forte scossa di #terremoto in #Croazia di magnitudo 5.2 - SusanaAlonso8 : RT @Adnkronos: ++#Terremoto in #Croazia, scossa magnitudo 5.5++ -

