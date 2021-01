Strage di Viareggio, in esclusiva per tre giorni il documentario “Il sole sulla pelle”: “Per non dimenticare quella notte del 2009” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A due giorni dalla sentenza della Cassazione sulla Strage ferroviaria di Viareggio, Ilfattoquotidiano.it pubblica fino all’8 gennaio il documentario Il sole sulla pelle di Massimo Bondielli e Gino Martella, con la regia di Massimo Bondielli (prodotto dalla Caravanserraglio Film Factory). Il lavoro, finalista ai Nastri d’Argento 2019 e in concorso ai David di Donatello 2021, accompagna lo spettatore nella vita di chi è rimasto, di chi ogni giorno deve fare i conti con il ricordo della notte del 29 giugno 2009. “Il sole sulla pelle è un documentario che non impone la sua morale – spiega l’autore Lorenzo Hendel – Dopo 62 minuti non potrai più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A duedalla sentenza della Cassazioneferroviaria di, Ilfattoquotidiano.it pubblica fino all’8 gennaio ilIldi Massimo Bondielli e Gino Martella, con la regia di Massimo Bondielli (prodotto dalla Caravanserraglio Film Factory). Il lavoro, finalista ai Nastri d’Argento 2019 e in concorso ai David di Donatello 2021, accompagna lo spettatore nella vita di chi è rimasto, di chi ogni giorno deve fare i conti con il ricordo delladel 29 giugno. “Ilè unche non impone la sua morale – spiega l’autore Lorenzo Hendel – Dopo 62 minuti non potrai più ...

