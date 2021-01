Stefano De Martino: “Il matrimonio con Belen Rodriguez? Non è stato un fallimento” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stefano De Martino, dopo mesi di silenzio, è tornato a parlare della sua ex moglie Belen Rodriguez. Tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato di aver fatto una riflessione: “Ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 6 gennaio 2021)De, dopo mesi di silenzio, è tornato a parlare della sua ex moglie. Tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato di aver fatto una riflessione: “Ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

