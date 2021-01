Napoli-Spezia 1-2, partenopei spreconi, liguri cinici: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tre conclusioni contro le oltre venti dei padroni di casa bastano ai bianconeri per conquistare i tre punti Napoli-Spezia: Tabellino e Highlights Napoli-Spezia 1-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Napoli-Spezia: Tabellino e Highlights – Con la sconfitta dell’Inter al Ferraris conto la Sampdoria, il Napoli ha la grande occasione di avvicinarsi al vertice della classifica con una vittoria in casa contro lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano fa visita a quella di Gennaro Gattuso in una sfida abbastanza proibitiva per i liguri, ma che con lo spirito del loro allenatore tenteranno fino all’ultimo almeno di pareggiare. Mentre i ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tre conclusioni contro le oltre venti dei padroni di casa bastano ai bianconeri per conquistare i tre punti1-2, Cronaca,ed– Con la sconfitta dell’Inter al Ferraris conto la Sampdoria, ilha la grande occasione di avvicinarsi al vertice della classifica con una vittoria in casa contro lo. La squadra di Vincenzo Italiano fa visita a quella di Gennaro Gattuso in una sfida abbastanza proibitiva per i, ma che con lo spirito del loro allenatore tenteranno fino all’ultimo almeno di pareggiare. Mentre i ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-2 Risultato finale ? ? #Petagna (58’) ? rig. #Nzola (68’) ? #Pobega (82’) ? SERIE A – 16^ giornata… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - aleandrofagioli : RT @CucchiRiccardo: Incredibile. Il #Napoli avrebbe potuto chiuderla già nel primo tempo. E con un vantaggio ampio. Raro vedere cosi tante… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Serie A, impresa dello Spezia al Maradona: Napoli battuto 2-1 #napolispezia -