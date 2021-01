Milan-Juventus decisiva solo in un caso. Inter, via gli scontenti per puntare allo Scudetto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milan-Juventus potrebbe essere decisiva in chiave Scudetto. Il Napoli non sembra pronto per il titolo. Leggi su 90min (Di mercoledì 6 gennaio 2021)potrebbe esserein chiave. Il Napoli non sembra pronto per il titolo.

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - zia_eko : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA Rabu 6 Jan 18:30 Cagliari vs Benevento 21:00 Atalanta vs Parma Bologna vs Udinese Crotone vs Roma… - zazoomblog : Pronostico Milan Juventus- Zoff: stasera sapremo quanto valgono! (esclusiva) - #Pronostico #Milan #Juventus- #Zoff… -