Milan-Juventus | che tegola | Rebic e Krunic positivi al Covid | la situazione

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bruttaper Stefano Pioli a poche ore dal big match contro la.Antee Radesalteranno la sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro: i due calciatori delo sono risultatial Coronavirus. Di seguito, il comunicato diramato dalla società meneghina sul proprio sito di riferimento.“Accomunica che Ante Rebi? e Rade Kruni? sono risultatiad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ...