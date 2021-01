Manifestanti pro-Trump irrompono a Capitol Hill, muore una donna (Di giovedì 7 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gruppi di Manifestanti pro-Trump sono riusciti a irrompere all’interno del complesso di Capitol Hill, la sede del Congresso Usa dove era in programma la ratifica dell’elezione di Joe Biden a nuovo presidente. Secondo fonti di stampa alcuni di loro sarebbero armati. I poliziotti a difesa dell’edificio hanno estratto le armi. Senatori e deputati intanto sono stati evacuati dall’Aula. Allo stesso modo il vice presidente Mike Pence è stato scortato all’esterno e messo in sicurezza attraverso un passaggio segreto. Da un video girato all’interno del Campidoglio e che sta rimbalzando sui media Usa si vedono decine di sostenitori del presidente uscente Donald Trump all’interno della Statuary Hall. I Manifestanti sono anche riusciti a entrare dentro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gruppi dipro-sono riusciti a irrompere all’interno del complesso di, la sede del Congresso Usa dove era in programma la ratifica dell’elezione di Joe Biden a nuovo presidente. Secondo fonti di stampa alcuni di loro sarebbero armati. I poliziotti a difesa dell’edificio hanno estratto le armi. Senatori e deputati intanto sono stati evacuati dall’Aula. Allo stesso modo il vice presidente Mike Pence è stato scortato all’esterno e messo in sicurezza attraverso un passaggio segreto. Da un video girato all’interno del Campidoglio e che sta rimbalzando sui media Usa si vedono decine di sostenitori del presidente uscente Donaldall’interno della Statuary Hall. Isono anche riusciti a entrare dentro ...

