La finanza ed i “ crimini contro l’umanità “

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Fabrizio Pezzani La Storia ha sempre presentato violenze e drammi fatti da imperatori , dittatori , regimi politici sanguinari .. con un elenco infinito di tragedie e di stermini di massa, “ l’uomo non è un essere mansueto “ , scriveva S. Freud. Di fronte a questidrammi nel tempo si è formata una maggiore coscienza ed alla fine della seconda guerra mondiale venne costituito il Tribunale speciale diNorimberga per giudicare idi guerra del nazionalsocialismo e dei suoi tragici attori. Il processo di Norimberga nell’affermare “idi guerra come” è stato una pietra miliare nella storia e nella ricerca di una forma di giustizia per frenare gli eccessi dell’animo umano che sono sempre continuati ma spessocolpevolmente dimenticati perché lontani dagli interessi ...