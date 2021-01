La dittatura dell’Io e la tessera delle virtù. La riflessione di D’Ambrosio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “È un invito – ha detto il Papa alla messa dell’Epifania – a mettere da parte stanchezza e lamentele, a uscire dalle strettoie di una visione angusta, a liberarsi dalla dittatura del proprio io, sempre incline a ripiegarsi su sé stesso e sulle proprie preoccupazioni”. Quando l’ho ascoltato, per deformazione professionale, mi sono immediatamente venuti in mente diversi politici. Ho superato la tentazione e mi sono riconcentrato sul discorso del Papa. Quella che il Papa chiama dittatura dell’Io, gli psicologi la chiamerebbero autoreferenzialità. Il termine deriva dalla Teoria dei Sistemi, dove ha, in genere, un significato positivo: solo l’autoreferenza può permettere l’eteroreferenza. Tuttavia, l’accezione comune al termine, oggi, è prevalentemente negativa. Comunemente la si intende come un riferirsi a se stessi, quasi in tutto e per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “È un invito – ha detto il Papa alla messa dell’Epifania – a mettere da parte stanchezza e lamentele, a uscire dalle strettoie di una visione angusta, a liberarsi dalladel proprio io, sempre incline a ripiegarsi su sé stesso e sulle proprie preoccupazioni”. Quando l’ho ascoltato, per deformazione professionale, mi sono immediatamente venuti in mente diversi politici. Ho superato la tentazione e mi sono riconcentrato sul discorso del Papa. Quella che il Papa chiama, gli psicologi la chiamerebbero autoreferenzialità. Il termine deriva dalla Teoria dei Sistemi, dove ha, in genere, un significato positivo: solo l’autoreferenza può permettere l’eteroreferenza. Tuttavia, l’accezione comune al termine, oggi, è prevalentemente negativa. Comunemente la si intende come un riferirsi a se stessi, quasi in tutto e per ...

