‘La Caserma’, nel cast del nuovo reality di RaiDue anche qualche volto (già) noto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo il grande successo riscosso da Il Collegio, il docu-reality scolastico ambientato nel 1992, la Rai ha deciso di lanciare, in prima serata, un’altra avventura molto simile: La Caserma. Il primo promo ufficiale è già andato in onda in questi giorni. I ragazzi coinvolti, stavolta, sono stati catapultati nel 1917, negli anni della Prima Guerra Mondiale, ma senza armi, ha rassicurato il palinsesto. Mai nessun reality si era spinto così indietro nel tempo: una sfida ardua che contrasta con la nostra modernità, che ha senza dubbio suscitato ancor prima di iniziare la forte curiosità dei telespettatori. L’età interessata è tra 18 e i 22 anni e i cadetti sono stati messi alla prova da 6 istruttori, tutti ex militari che non hanno risparmiato alle reclute prove di resistenza fisiche e mentali, prove di forza e durissimi allenamenti. Nonostante inizialmente ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo il grande successo riscosso da Il Collegio, il docu-scolastico ambientato nel 1992, la Rai ha deciso di lanciare, in prima serata, un’altra avventura molto simile: La Caserma. Il primo promo ufficiale è già andato in onda in questi giorni. I ragazzi coinvolti, stavolta, sono stati catapultati nel 1917, negli anni della Prima Guerra Mondiale, ma senza armi, ha rassicurato il palinsesto. Mai nessunsi era spinto così indietro nel tempo: una sfida ardua che contrasta con la nostra modernità, che ha senza dubbio suscitato ancor prima di iniziare la forte curiosità dei telespettatori. L’età interessata è tra 18 e i 22 anni e i cadetti sono stati messi alla prova da 6 istruttori, tutti ex militari che non hanno risparmiato alle reclute prove di resistenza fisiche e mentali, prove di forza e durissimi allenamenti. Nonostante inizialmente ...

carlosibilia : Ma quanto si deve essere idioti per mandare petardi e residui di botti e polvere da sparo nella caserma dei Vigili… - bastardo42 : Dopo il collegio, la caserma.. Ma rai2 come strutture punitive ha altro da proporre poi? Il carcere? Sanpa? - mardiruo : “Dopo il grande successo de Il Collegio: La Caserma”. Ma in che senso?? - LovelyTrips_GS : Il #ParcoDellaStoriaMilitare sorge negli stessi edifici che un tempo costituivano la grande caserma costruita dall’… - il_Maggiore : @elvireadele No, ma poi mi immagino la denuncia in caserma “voglio denunciare questa persona perché ha scritto su t… -