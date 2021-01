Il Tap funziona, lo dicono i numeri (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ed eccolo il gas che arriva dall'Azerbaijan: una linea verdina che si aggiunge ad altre cinque spezzate. Ognuna indica il volume di metano che entra in Italia dal rispettivo punto di ingresso: Tarvisio, Gries, Mazara, Gela, Gorizia e appunto Melendugno, ultimo arrivato, approdo del gasdotto Tap. Il grafico, visibile sul sito della Snam e aggiornato ogni ora, permette di visualizzare i flussi di gas giornalieri che entrano nella rete nazionale. E dunque di verificare con i propri occhi il risultato finale di un'opera colossale iniziata quattro anni fa: cioè i 10 milioni di metri cubi di gas che ogni giorno arrivano in Italia grazie un tubo lungo circa 3.550 chilometri che parte dall' Azerbaijan, attraversa Georgia, Turchia, Grecia, Albania e termina in Puglia, sulla costa del comune di Melendugno, provincia di Lecce. Il tubo porta in Italia il 12-13 per cento del nostro fabbisogno di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ed eccolo il gas che arriva dall'Azerbaijan: una linea verdina che si aggiunge ad altre cinque spezzate. Ognuna indica il volume di metano che entra in Italia dal rispettivo punto di ingresso: Tarvisio, Gries, Mazara, Gela, Gorizia e appunto Melendugno, ultimo arrivato, approdo del gasdotto Tap. Il grafico, visibile sul sito della Snam e aggiornato ogni ora, permette di visualizzare i flussi di gas giornalieri che entrano nella rete nazionale. E dunque di verificare con i propri occhi il risultato finale di un'opera colossale iniziata quattro anni fa: cioè i 10 milioni di metri cubi di gas che ogni giorno arrivano in Italia grazie un tubo lungo circa 3.550 chilometri che parte dall' Azerbaijan, attraversa Georgia, Turchia, Grecia, Albania e termina in Puglia, sulla costa del comune di Melendugno, provincia di Lecce. Il tubo porta in Italia il 12-13 per cento del nostro fabbisogno di ...

