“Il Governo sta uccidendo bar e ristoranti”: l’amarezza di Mio Italia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Governo, con le sue bugie e con le sue tasse, ci sta uccidendo: tutti devono sapere quel che accade e, per questo, MIO (Movimento Imprese Ospitalità) Italia ha deciso una serrata di protesta dei locali aderenti”. Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia è una furia: “L’esecutivo si fa beffe del nostro comparto e, dopo la decisione di far aprire bar e ristoranti giovedi 7 e venerdi 8 solo a pranzo, per chiuderli di nuovo il sabato e la domenica, MIO Italia ha deciso un’azione forte: la serrata nazionale delle attività. Chiuderemo le serrande ed andremo ad affiggere un cartello, in cui spiegheremo il motivo della protesta contro le decisioni del Governo, che ci sta ammazzando economicamente”. “Denunceremo – sottolinea Bianchini – la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il, con le sue bugie e con le sue tasse, ci sta: tutti devono sapere quel che accade e, per questo, MIO (Movimento Imprese Ospitalità)ha deciso una serrata di protesta dei locali aderenti”. Paolo Bianchini, presidente di MIOè una furia: “L’esecutivo si fa beffe del nostro comparto e, dopo la decisione di far aprire bar egiovedi 7 e venerdi 8 solo a pranzo, per chiuderli di nuovo il sabato e la domenica, MIOha deciso un’azione forte: la serrata nazionale delle attività. Chiuderemo le serrande ed andremo ad affiggere un cartello, in cui spiegheremo il motivo della protesta contro le decisioni del, che ci sta ammazzando economicamente”. “Denunceremo – sottolinea Bianchini – la ...

